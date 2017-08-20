تدشين صرف المخصصات المالية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في المحويت [20/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

دشن وكيل محافظة المحويت عبد السلام الذماري اليوم صرف المخصصات المالية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة البالغ عددهم 37 الفا و183 حالة بمبلغ 573 مليونا و712 ألف ريال.



خلال التدشين استمع الوكيل الذماري من مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية محمد ابو القاسم ورئيس الفريق الاشرافي لبنك الامل فواز زمام الى شرح حول آلية صرف هذه المخصصات ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة المموَّل من البنك الدولي واليونيسيف والتي تغطي مخصصات ثلاثة أشهر كدفعة أولى تشمل كل المستفيدين من صندوق الرعاية.



وأشارا إلى أن عملية الصرف ستتم عبر لجان ميدانية في مراكز المديريات تتولى الفحص والتحقق من المستفيدين الفعليين واحالتهم لمراكز الصرف.



بدوره أشاد وكيل المحافظة بالترتيبات والاجراءات المتبعة في عملية الصرف ..داعيا جميع المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى التوجه إلى مراكز الصرف لاستلام مخصصاتهم خلال المدة المحددة وهي عشرة أيام فقط ..لافتا إلى أنه سيتم ترحيل أي مخصصات مالية متأخرة وتسليمها في وقت لاحق.

سبأ