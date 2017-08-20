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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:54:22م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
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قبائل خولان تستجيب لنكف آنس وتعلن الجهوزية في مواجهة العدوان
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
استجاب مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية خولان بصنعاء لنكف قبيلة آنس بذمار برفع الجاهزية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدت قبيلة خولان في لقاء قبلي اليوم ضرورة الإستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد والوقوف صفا واحد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

وحذر مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء خولان دول العدوان من التعامل اللا أخلاقي مع الأسرى.. مؤكدين إستمرارهم في النفير العام لمواجهة العدوان ومخططاته.

ودعت قبيلة خولان كافة قبائل اليمن إلى الإصطفاف والتلاحم لإفشال مخططات العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.
سبأ
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