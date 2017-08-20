قبائل خولان تستجيب لنكف آنس وتعلن الجهوزية في مواجهة العدوان [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

استجاب مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية خولان بصنعاء لنكف قبيلة آنس بذمار برفع الجاهزية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت قبيلة خولان في لقاء قبلي اليوم ضرورة الإستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد والوقوف صفا واحد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



وحذر مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء خولان دول العدوان من التعامل اللا أخلاقي مع الأسرى.. مؤكدين إستمرارهم في النفير العام لمواجهة العدوان ومخططاته.



ودعت قبيلة خولان كافة قبائل اليمن إلى الإصطفاف والتلاحم لإفشال مخططات العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

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