مقتل 115 مسلحا في عمليات شنتها القوات الافغانية خلال 24 ساعة [20/أغسطس/2017] كابول - سبأ:

اعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاحد، عن متقل حوالي 115 مسلحا وأصابة 105 آخرين خلال عمليات شنتها قوات الأمن خلال يوم.



وأضافت الوزارة في بيان يقدم تحديثات ميدانية يومية عن العمليات "شنت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية 20 عملية تطهير و22 عملية خاصة وغارتين، في 13 مقاطعة من المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 مقاطعة، خلال الـ24 ساعة الماضية. مما أسفر عن مقتل 115 مسلحا وإصابة 105 آخرين والقاء القبض على ثلاثة."



وذكر البيان أن القوات الأفغانية المشتركة دمرت أيضا ثلاثة سيارات تابعة للمسلحين و16 دراجة بخارية وخمس غرف محصنة، كما صادرت أسلحة وذخائر خلال العمليات، ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك خسائر في جانب قوات الأمن.



وكثفت قوات الأمن الأفغانية عملياتها الأمنية ضد المسلحين. ولكن المتمردين ردوا بهجمات وتفجيرات.

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