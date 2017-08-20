ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:54:22م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
البرلمان الإيراني يصادق على أغلبية مرشحي روحاني للحقائب الوزارية
طيران العدوان يدمر منزل مدير مديرية خب والشعف بالجوف
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة (مكتمل)
الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 عسكريين بانفجار لغم أرضي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس السوري: كل ما يرتبط بمصير ومستقبل ووحدة سوريا شأن سوري مائة بالمائة
[20/أغسطس/2017] دمشق - سبأ:
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا عبر التاريخ هي هدف ومن يسيطر على هذا الهدف تكون له سيطرة كبيرة على القرار بالشرق الأوسط ومن يسيطر على قرار الشرق الأوسط تكون له كلمة مهمة ومؤثرة على الساحة الدولية.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن الرئيس الأسد قوله في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية السورية اليوم الاحد قوله إن حكومته لن تسمح لاعداء سوريا ومعارضيها بتحقيق ما فشلوا في كسبه بالمعارك.

وقال الرئيس السوري ان كل ما يرتبط بمصير ومستقبل سوريا هو موضوع سوري مائة بالمائة ووحدة الأراضي السورية من البديهيات غير القابلة للحديث أو النقاش.

واشار الى ان " المواقف الدولية حيال سوريا تبدلت "... لافتا إلى أن المشاريع الغربية فشلت لكن المعركة ضد هذه المخططات مستمرة.. مبينا أن "سوريا دفعت ثمنا غاليا بسبب سياسة الهيمنة الغربية".. مؤكدا على اولوية محاربة الارهاب.

وتابع الأسد " سوريا دائما كانت هدفا ومن يسيطر على هذا الهدف يسيطر على القرار في المنطقة، ومواقف بلادنا هي جزء من الحرب عليها وهذه الحرب أثبتت أن هناك حروبا عالمية أخرى تخاض بأياد عربية وسورية وعالمية على سوريا".

وأضاف ان "الصراع بالنسبة للغرب هو فرصة لإخضاع الدول التي تمردت عليها كسوريا وإيران وكوريا وحتى روسيا القوة الصاعدة غير مسموح لها أن تتمرد".

ولفت إلى أن "المشاريع الغربية مع الإخوان وجماعات ما يسمى الإسلام السياسي فشلت، وهذا لا يعني اننا انتصرنا، بل المعركة مستمرة".. مؤكدا على " الاستمرار في ضرب الارهاب طالما يوجد ارهابي واحد في سوريا".

وتابع الأسد يقول إن "المرحلة الأخطر على سوريا كانت في السنة الأولى للحرب لأنه كان يتم العمل على البعد الطائفي، لكن الواقع الحالي وتماسك المجتمع كما نراه اليوم هو أن المجتمع بطبيعته غير طائفي".

وتطرق إلى الانجازات العسكرية للجيش السوري، مرجحا صمود البلاد، مشيدا ب"بطولات الجيش ومعركته ضد الارهابيين وصمود الشعب السوري وثورته على ما وصفه بالخونة"، ..مؤكدا ان "لا مكان لفكرة أمر واقع أو تقسيم في سوريا طالما القتال مستمر ضد الإرهاب ".

وسبق ان تحدث الاسد في عدة مناسبات عن الصمود الذي حققته سوريا وعن افشال الحرب الارهابية بفضل بطولات وانجازات الجيش السوري وصمود الشعب السوري.

وعن المواقف الغربية حيال سوريا، قال الأسد إن "المواقف تبدلت بفضل صمود الشعب وصمود الدولة وصمود القوات المسلحة، والرأي العام العالمي تغير تجاه سوريا والرأي العام الغربي تغير بشكل خاص".

وأضاف الاسد "بدأنا نسمع أخيرا عن إمكانية فتح سفارات غربية في سوريا والحديث يدل وكأننا ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر"، رافضا التعامل مع أي دولة غربية " الا اذا قطعت علاقتها بالارهاب نهائيا".

ولفت الأسد إلى أن الغرب" يريد تعاونا أمنيا لكن نحن لا نريده إلا بغطاء سياسي ورسمي ولا تغرينا قضية السفارات".

واعتبر الاسد ان "هدف مكافحة الإرهاب لم يكن عائقا أمام العمل السياسي طالما العمل السياسي مبني على مكافحة الإرهاب فالأساس هو مكافحة الإرهاب".

وأبدت بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي سحبت سفراءها من سوريا، خلال الازمة السورية استعدادها لمزيد من الاتصالات مع دمشق، غير أن فرنسا وبريطانيا عارضتا هذا الامر.

وأشار الاسد إلى أن "معظم المبادرات بشأن سوريا انطلقت من نوايا سيئة .. ونتائج هذه المبادرات كانت متواضعة لاننا كنا نتحاور مع ارهابي او عميل او كليهما".

وأشاد الأسد بدور أصدقاء سوريا في الحرب ضد الإرهاب، قائلا إن "روسيا دافعت عن سوريا عبر مجلس الأمن وعبر دعم الجيش السوري وارسلت قواتها وقدمت الشهداء، فيما حرص مقاتلو حزب الله على التراب السوري كأي مقاتل سوري دافع عن وطنه".

وتدعم روسيا النظام السوري سياسيا وعسكريا، حيث تقود عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الجيش السوري، كما تدعم عناصر من "حزب الله" الجيش السوري في عملياته العسكرية.

وعن الوضع الاقتصادي بسوريا، قال الاسد إن "الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي بشكل بطيء لكنه ثابت".

وتأثر الاقتصاد السوري جراء الأحداث في سوريا، وما تلاها من عقوبات دولية وحصار ودمار في البنى التحتية، كما يعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار .

يشار إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام، بحسب تقرير للبنك الدولي.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
البرلمان الإيراني يصادق على أغلبية مرشحي روحاني للحقائب الوزارية
الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 عسكريين بانفجار لغم أرضي
ملايين الأمريكيين يتابعون أول كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة منذ 99 عاماً غداً الاثنين
مقتل 115 مسلحا في عمليات شنتها القوات الافغانية خلال 24 ساعة
القوات العراقية تحرر قريتين جنوب غرب قضاء تلعفر من إرهابيي داعش
الشرطة الاسبانية تعثر على 120 اسطوانة غاز معدة لتنفيذ تفجيرات ببرشلونة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
وزارة الدفاع العراقية : مقتل 66 إرهابي بينهم انتحاريون شمال غرب الموصل
الشرطة الفنلندية : حادث الطعن في مدينة توركو كان هجوماً إرهابياً
مصرع عشرة اشخاص واصابة اخرين في حادث قطار في الهند
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر منزل مدير مديرية خب والشعف بالجوف
[20/أغسطس/2017]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة (مكتمل)
[20/أغسطس/2017]
أبناء مديرية السودة يؤكدون إستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال
[20/أغسطس/2017]
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by