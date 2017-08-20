أبناء مديرية السودة يؤكدون إستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال [20/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

نظم أبناء مديرية السودة محافظة عمران اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي تحت شعار " ثبات وإنتصار ".



وأكد المشاركون في الوقفة بحضور المحافظ الدكتور فيصل جعمان وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمديرية والشخصيات الإجتماعية والوجهاء والأعيان، إستمرارهم في النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم لمواجهة العدوان وصد الغزاة والمحتلين.



وأشار المحافظ إلى أن اليمنيين ماضون في طريق التحرر والعزة والحرية والكرامة ومواجهة العدوان .. مشيدا بالتلاحم والإصطفاف بين أبناء المديرية وحجم التضحيات التي تقدمها في سبيل الدفاع الوطن وأمنه وإستقراره.



ودعا أبناء المديرية إلى مزيد من الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال .



فيما استنكرت كلمات المشاركين الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية .. مشيرين إلى أن اليمن كان وسيظل مقبرة الغزاة .



ولفتوا إلى أن اليمنيين قادرين على حماية أرضهم والدفاع عن عرضهم مهما بلغت التضحيات .. مؤكدين أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم.



وأشادوا بالملاحم البطولية والانتصارات الأسطورية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره، وصمودهم وكسرهم لزحوفات العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات .. مؤكدين إستعداهم رفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن ووحدته وتطهير كامل ترابه من دنس الغزاة والمحتلين .



حضر الوقفة الإحتجاجية مدير عام المديرية عبد الكريم منصور.

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