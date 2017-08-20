تأهل الأسترالي كيريوس ليواجه ديميتروف في نهائي بطولة سينسناتي للتنس [20/أغسطس/2017] سينسناتي- سبأ:

فاز الأسترالي نيك كيريوس على الاسباني المخضرم ديفيد فيرير الليلة الماضية، ليتأهل بذلك لمواجهة البلغاري جريجور ديميتروف في نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو.



وتفوق كيريوس (22 عاما)، الطامح للظفر بأول لقب له هذا العام، على المصنف الثالث على العالم سابقا 7-6 و7-6 بينما تأهل ديميتروف لنهائي إحدى بطولات الأساتذة لأول مرة في مسيرته بعد فوزه 7-6 و7-6 على الأمريكي جون ايسنر.



وأظهر كيريوس، الذي عانى من إصابات بالفخذ والكتف في آخر شهرين، إصرارا قويا على التقدم في البطولة.



ولم يتراجع مستوى كيريوس، الذي أطاح بالاسباني رفائيل نادال من دور الثمانية، ليهزم فيرير (35 عاما) في لقاء استغرق أكثر من ساعتين.



واحتاج ديميتروف المصنف السابع بالبطولة إلى ساعتين تقريبا ليحجز مكانه في نهائي الأحد.



ولم ينجح ديميتروف المصنف 11 عالميا ولا ايسنر صاحب ضربات الإرسال القوية في كسر الإرسال في مباراة شهدت القليل من فرص الكسر.



وأتيحت لإيسنر فرصتان لكسر إرسال ديميتروف مقابل فرصة واحدة للاعب البلغاري.



وأنقذ ديميتروف نقطة لخسارة المجموعة الثانية في الشوط الفاصل قبل أن يجهز على منافسه الأمريكي العنيد.

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