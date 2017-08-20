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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:54:22م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
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  رياضة
الفلبين تفوز على الأردن في نهائيات منافسات كأس آسيا لكرة السلة
[20/أغسطس/2017] بيروت - سبأ:
فاز المنتخب الفلبيني اليوم على نظيره الاردني بنتيجة 75 مقابل 70 ليحل في المركز السابع في الدور النهائي لمنافسات كأس آسيا ال29 لكرة السلة التي تقام على ملعب إميل نوفل في مدينة ذوق مكايل الساحلية شمال بيروت.

وتستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير بمباراة بين لبنان والصين على المركز الخامس تعقبها مساء مباراة بين كوريا الجنوبية ونيوزيلندا على المركز الثالث.

 أما المباراة النهائية التي تقرر المنتخب الذي سيحمل لقب وكأس البطولة فستجري ليل اليوم بين ايران وأوستراليا.
سبأ
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