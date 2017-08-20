الفلبين تفوز على الأردن في نهائيات منافسات كأس آسيا لكرة السلة [20/أغسطس/2017] بيروت - سبأ:

فاز المنتخب الفلبيني اليوم على نظيره الاردني بنتيجة 75 مقابل 70 ليحل في المركز السابع في الدور النهائي لمنافسات كأس آسيا ال29 لكرة السلة التي تقام على ملعب إميل نوفل في مدينة ذوق مكايل الساحلية شمال بيروت.



وتستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير بمباراة بين لبنان والصين على المركز الخامس تعقبها مساء مباراة بين كوريا الجنوبية ونيوزيلندا على المركز الثالث.



أما المباراة النهائية التي تقرر المنتخب الذي سيحمل لقب وكأس البطولة فستجري ليل اليوم بين ايران وأوستراليا.

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