ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [20/أغسطس/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (9ر23) نقطة وبنسبة (49ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (19ر4913) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر4889) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (7) ملايين و(343) ألفًا و(559) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (1ر5) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (6) ملايين و(990) ألفًا و(106) ريالات عمانية.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (211ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (41ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (296) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (03ر4) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (783) ألف ريال عماني أي ما نسبته (66ر10) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (487) ألف ريال عماني وبنسبة (63ر6) في المائة.

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