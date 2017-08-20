ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:06:16م
نص كلمة قائد الثورة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن
ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن.   في ما يلي نص الكلمة:
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
بدء حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصعدة
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة يحتفل بتخرج دفعة جديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[20/أغسطس/2017] مسقط - سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (9ر23) نقطة وبنسبة (49ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (19ر4913) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر4889) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (7) ملايين و(343) ألفًا و(559) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (1ر5) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (6) ملايين و(990) ألفًا و(106) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (211ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (41ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (296) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (03ر4) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (783) ألف ريال عماني أي ما نسبته (66ر10) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (487) ألف ريال عماني وبنسبة (63ر6) في المائة.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
استقرار النفط مع مؤشرات على شح المعروض
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
ارتفاع اليورو متجها صوب أعلى مستوياته في عامين ونصف مع تدهور توقعات الدولار
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بفعل مخاوف بشأن التضخم وسياسات ترامب
تراجع طلبات اعانة البطالة الامريكية لأدنى مستوى في ستة اشهر
استقرار اسعار النفط اثر زيادة الانتاج الامريكي وتراجع المخزون
مؤشر نيكي يتراجع مع انتعاش الين
الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع المركزي
العدوان السعودي على اليمن
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية قطابر
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يدمر منزلا بمديرية مستبا في حجة
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل تدمير ممتلكات المواطنين
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by