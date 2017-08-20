بدء حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصعدة [20/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

دشن محافظ صعدة اليوم حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا.



تستهدف الحملة التي تنفذها في ستة أيام وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للوقاية من الكوليرا كافة مديريات المحافظة الـ 15 بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من الكوليرا والحد من إنتشاره.



وفي التدشين أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر الكوليرا عبر فرق طبية متخصصة تعمل على تثقيف الأسر بهدف الوقاية من هذا الوباء.



ودعا الجميع إلى التعاون مع الحملة وتسهيل مهامها من أجل الوصول إلى المستهدفين وتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.



فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبدالإله العزي إلى أهمية الحملة في التعريف بالكوليرا وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره.



وأوضح أن الحملة التي ينفذها 689 فريقا منها 78 فريقا ثابتا و611 فريقا متحركا، و173 مشرفا، تستهدف الحملة 67 ألف و 479 منزلا في كافة مديريات المحافظة.



من جانبه أوضح مساعد مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة الدكتور سيف الشامي أن هدف الحملة إيصال الرسالة التوعوية للمستهدفين لمكافحة وباء الكوليرا والحد من إنتشاره.

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