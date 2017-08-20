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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:06:16م
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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
[20/أغسطس/2017] القدس المحتلة - سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله إن “قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين من القدس وبلداتها كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظات رام الله والبيرة وطولكرم وقلقيلية”.

وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 13 فلسطينيا بينهم طفلة من مخيم قلنديا.

وكان شاب فلسطينى استشهد أمس جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس فى الضفة الغربية كما أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة.
سبأ
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