استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية [20/أغسطس/2017] نيويورك - سبأ:

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.



ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1300.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 0.03 في المائة عند 1287.95 دولار للأوقية.



وبلغ سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1291.60 دولار للأوقية.



ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.03 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في شهرين عند 17.31 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 979.60 دولار للأوقية.



ولامس البلاديوم أعلى مستوياته في 16 عاما عند 934 دولارا للأوقية قبل أن يتخلى عن مكاسبه ليجري تداوله منخفضا 0.3 في المائة عند 923.35 دولار للأوقية.. وسجل المعدن ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

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