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المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة يحتفل بتخرج دفعة جديدة
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المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة يحتفل بتخرج دفعة جديدة
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
احتفل المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة اليوم بتخرج دفعة جديدة "سفراء الإبداع" من مختلف التخصصات.

وأشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب إلى أن الإحتفال بتخرج كوكبة من الشباب والشابات يعكس الرغبة والإصرار في المضي بمسيرة الحركة التعليمية للإمام رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

وهنأ الخريجين بهذه المناسبة التي تأتي ثمرة لجهودهم التي بذلوها خلال عامين من الإجتهاد والمثابرة للوصول إلى هذه اللحظة الإستثنائية التي تمثل لهم نقطة إنطلاق لمرحلة هامة في حياتهم العملية.

واعتبر الوزير النقيب مخرجات التعليم الفني والمهني في مختلف التخصصات والمجالات، طاقات إيجابية ينبغي إستثمارها واستغلالها الإستغلال الأمثل لأهميتها إقتصاديا كونها تعد رافدا من روافد سوق العمل وملبية لمتطلباته واحتياجاته.

وأثنى على جهود قيادة المعهد اليمني التركي وكوارده التدريسية، المبذولة خلال العملية التعليمية وكذا في تنظيم حفل التخرج .. مؤكدا حرص الوزارة على دعم مخرجات مؤسساتها التدريبية في مرحلة ما بعد التخرج والإلتحاق بسوق العمل.

فيما أوضح عميد المعهد أحمد عقبة أن الإحتفاء بتخرج 56 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات التقنية والمهنية، يأتي تكريما للمدرسين والمدربين وأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد والوقت في إكساب أبنائهم الطلاب المعلومة والمهارة.

وأعرب عن الشكر لقيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لدعمها واهتمامها الدائم لمؤسساتها التدريبية المختلفة.

وكان وزير التعليم الفني إفتتح على هامش حفل التخرج الذي تخلله فقرات فنية متنوعة، معرض الصور الفوتوغرافية والرسم الخاص بطلاب قسم الجرافيك بالمعهد .. معربا عن سعادته لما شاهده من أعمال فنية وإبداعية متميزة.
سبأ
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