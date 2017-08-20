محافظ الحديدة يدشن حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا [20/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس عبد الكريم السفياني اليوم، حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا.



تهدف الحملة التي ينفذها على مدى شهرين فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالتعاون مع منظمة العمل لمكافحة الجوع، إلى إيصال المفاهيم البسيطة حول مسببات الاسهالات والكوليرا لملاك آبار مياه الشرب وأصحاب محطات تحلية وتنقية المياه.



وفي التدشين أكد المحافظ الهيج أهمية تنسيق الجهود لإنجاح الحملة لمكافحة الكوليرا والوقاية منه وخاصة في ظل إنتشار الوباء بصورة كبيرة .. لافتا إلى أن وباء الكوليرا شكل عبئا على كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



فيما أشار مدير عام فرع هيئة الموارد المائية إلى أن الحملة تشمل تدريب ملاك الآبار وأصحاب محطات مياه الشرب على كيفية تعقيم وتنقية مياه الشرب بالكلور فيما تتضمن المرحلة الثانية النزول الميداني إلى المديريات وتوزيع المعقمات والرقابة المستمرة من قبل الهيئة بهدف إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في القضاء على وباء الكوليرا.



ولفت إلى الدور الذي يضطلع به فرع الهيئة في مكافحة هذا الوباء والإجراءات الإحترازية في هذا الجانب.. مؤكدا أهمية توعية مقدمي خدمات مياه الشرب بمخاطر الوباء والتنسيق مع الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة في هذا الإطار.

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