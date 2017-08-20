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تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
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  رياضة
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.

جرى تشييع الفقيد دحروج بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ونادي أهلي صنعاء ولاعبي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إلى مقبرة خزيمة بعد الصلاة عليه في جامع الكبير بصنعاء القديمة.

وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد دحروج وعطائه البارز خلال تمثيله المنتخبات الوطنية وناديه .. منوهين بدماثة الأخلاق التي كان يتمتع بها الفقيد، حيث كان مثالاً في الانضباط والروح الرياضية القتالية وحبه وانتمائه وتمثيله اليمن بصورة متميزة في المحافل الدولية.

وطالبوا الجهات المختصة بسرعة إستكمال ملف قضية مقتل الفقيد دحروج وإحالتها للجهات القضائية المختصة حتى ينال المجرمون جزائهم العادل.

إلى ذلك أشار مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الاثيوبي إبرهام مبراتو إلى أن الفقيد دحروج كان واحداً من أفضل مدافعي المنتخب، حيث كان طموحاً في تطوير أدائه .. مشيداً بدماثة أخلاقه وحسن تعامله مع زملاءه ومدربيه والتزامه بالمهام الموكلة إليه.

بدوره عبر نجم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم سابقاً، مدرب أهلي صنعاء علي النونو عن حزنه الشديد بفقدان واحدا من كوكبة اللاعبين المتميزين خلقاً ولعباً .. لافتاً إلى أنه لعب في آخر محطاته الرياضية مع الفقيد دحروج الذي كان صمام أمان ومستقبل الكرة اليمنية.

من جهته أشاد مدرب الفئات العمرية بنادي أهلي صنعاء عبدالله العماد بدور الفقيد دحروج في تتويج الفريق بعدد من البطولات وذلك لما يمتلكه من موهبة وأخلاق داخل وخارج الملعب.

الفقيد دحروج من مواليد 1994م، لعب في صفوف النادي الأهلي بصنعاء طيلة مشواره الرياضي، حيث تدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول ومثل المنتخبات الوطنية ناشئين، شباب، وأولمبي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
سبأ
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