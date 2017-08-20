إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مشاريع الخطط المرجعية لمؤسسة الثورة [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير الإعلام أحمد حامد، مشاريع الخطط المرجعية الأساسية المتعلقة بنشاط المؤسسة في النواحي التنظيمية والإعلامية والمالية والإدارية.



وتطرق الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيس التحرير أبو بكر عبدالله ونائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس التحرير عبدالرحمن الأهنومي ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية نبيهة الحيدري، إلى مشروع اللائحة التنظيمية لمؤسسة الثورة والهيكل التنظيمي لها .



واستعرض الإجتماع أوضاع المؤسسة وصحيفتها الرسمية ومطبوعاتها ومواقعها الإلكترونية من مختلف الجوانب والصعوبات التي تواجه سير العمل ومشاريع التطوير وتعزيز الأداء وكذا مناقشة مشروع آلية التحصيل والصرف وغيرها من المواضيع الفنية والإدارية.



وفي الإجتماع أكد وزير الإعلام ضرورة إستمرار إنتظام عقد إجتماعات مجلس إدارة مؤسسة الثورة لمناقشة المواضيع التي تهم المؤسسة ونشاطها، بما يكفل تعزيز مستوى الأداء .. مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين قيادة وكوادر المؤسسة لتجاوز التحديات.



وقال " نريد رؤية لتطوير العمل وتعزيز الأداء في مستويات العمل الصحفي وسنكون إلى جانبكم ومستعدين الوقوف معكم للنهوض والإرتقاء بأداء المؤسسة".



ولفت الوزير حامد إلى ضرورة الإهتمام بالجانب التجاري للمؤسسة الذي يرفدها بمبالغ مالية ستسهم في التغلب على التحديات التي تواجه المؤسسة .. مشيرا إلى ضرورة تفعيل الأنشطة مع الشركات والمنظمات والهيئات لجلب الإعلانات.



وأضاف " لا بد من إستكمال العمل في الجانب الإداري، ومعالجة الإشكاليات أولا بأول وخاصة ما يتعلق بلوائح المؤسسات الإعلامية والعمل على تحديثها وتطويرها وبناء هيكل تنظيمي يسهم في تطوير العمل وينهي التداخلات في المهام والإختصاصات بين القطاعات والإدارات".



واعتبر وزير الإعلام الجبهة الإعلامية من أهم جبهات المواجهة للعدوان .. وقال " إن صحيفة الثورة تعد من الصحف اليومية المهمة ونحن بحاجة لإعادة تفعيل دورها الرائد إلى جانب ما تصدره من صحف أخرى ".



وبين أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تفعيل المواقع الإلكترونية لصحيفتي الجمهورية و14 أكتوبر والإنتقال التدريجي لتفعيل دور هذه المؤسسات الإعلامية الرائدة في العمل الإعلامي .. وقال " نريد أن تكون مؤسسة الثورة نموذج خاصة وأننا بحاجتها في بعض الجوانب الفنية والطباعية والإستفادة من إمكاناتها ".







وحث على إقامة ورش عمل تنشيطية للصحفيين .. مبديا إستعداد الوزارة التعاون مع المؤسسة في تبني هذه الورش عبر معهد التدريب والتأهيل الإعلامي الذي يدرب الصحفيين والكوادر الإعلامية .



وأضاف " بدأنا نطلق لائحتين في وزارة الإعلام، لائحة الإعلام السمعي والبصري واللائحة الإلكترونية واللائحة المالية والتي ستصدر دفعة واحدة بما يكفل ضبط الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني وإيجاد لوائح عامة في هذا الجانب ".



وأكد الوزير حامد على المؤسسات الإعلامية عمل رؤية لتحديث وتطوير لوائح العمل فيها وتقديمها وفق الإجراءات القانونية بما يكفل تعزيز الأداء وتطوير العمل فيها .. لافتا إلى ضرورة أن تشهد مؤسسة الثورة نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة في الجوانب الصحفية والإدارية والمالية والتجارية .



فيما أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة رئيس التحرير إلى أن إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يضع اللبنات الأساسية للعمل في المؤسسة وتطوير الأداء .. مستعرضا مشروع اللائحة التنظيمية لمؤسسة الثورة والهيكل التنظيمي الجديد ودراسة الإجراءات للمصادقة النهائية على المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية في الأداء الإداري والمهني للمؤسسة.



واستعرض أبوبكر عبدالله اللوائح المالية المنظمة لعمل المؤسسة والتي صدرت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالعمولات والإعلانات وكذا سلسلة مشاريع القرارات المالية التي رأى مجلس الإدارة أهمية مناقشتها وإقرارها.



وأكد أن فترة الخمسة الأشهر الماضية من قيادة المؤسسة كانت كفيلة بالتعرف على مواطن الخلل بالتجربة العملية والآليات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء .. مبينا أن مشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة سيكون بمثابة القانون الحاكم لعمل الوحدات التنظيمية المالية والإدارية والصحفية للمؤسسة وفق نصوص وآليات توافق القوانين النافذة.



واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة الصعوبات التي تواجه العمل في المؤسسة وخاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية والصحفية والإدارية لا سيما توقف الدعم الحكومي للنفقات التشغيلية .. معبرا عن الأمل في مراعاة الجهات ذات العلاقة لأوضاع المؤسسة والعمل على وضع معالجات حقيقية لتلك الإشكاليات بما يسهم في التغلب على كافة التحديات الراهنة.



من جانبها تطرقت نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمؤسسة في مختلف الجوانب بما فيها الفنية والمالية والإدارية .. مشددة على ضرورة تضافر جهود الجميع لتجاوز كافة التحديات.



وأشادت بدور قيادة وزارة الإعلام في دعم المؤسسة وأنشطتها .. منوهة بجهود القيادات والكوادر الإدارية والصحفية والفنية وصمودهم خلال الفترة الماضية وإستمرار عمل المؤسسة الإعلامي الذي لا يقل شأنا عن جبهات الشرف والبطولة.



وأثري الإجتماع بالملاحظات حول عدد من المواضيع المتعلقة بمشروع اللائحة التنظيمية للمؤسسة والهيكل التنظيمي وكذا مشروع إعادة هيكلة صندوق التكافل الإجتماعي وأوضاع الموارد البشرية ومشروع الميزانية التشغيلية التقديرية للمؤسسة وغيرها.

سبأ