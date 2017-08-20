مجلس المعهد العالي للقضاء يوافق على منح الماجستير للدفعة 21 [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعا له اليوم برئاسة وزير العدل رئيس المجلس القاضي احمد عبدالله عقبات.



جرى خلال الاجتماع مناقشة النتيجة العامة لطلاب قسم الدارسات التخصصية العليا للعام الدراسي 2016-2017م للدفعتين 21-22 البالغ عددهم 334 طالبا وطالبة، وأقر المجلس اعتماد النتيجة العامة للامتحانات المرفوعة إليه من عمادة المعهد.



ووافق المجلس على منح شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية للخريجين من طلاب المعهد الدفعة الـ21 والذين اجتازوا بنجاح مراحل الدراسة النظرية والعملية لسنوات الدراسة الثلاث .



كما ناقش المجلس مقررات المنهج الدراسي للعام 2017- 2018م المرفوع إليه من المجلس العلمي للمعهد، واقر المنهج.



واستعرض الاجتماع تقرير عمادة المعهد حول سير العمل وأنشطة المعهد العالي للقضاء خلال الفترة أبريل 2016م وحتى مارس 2017م.



وكان المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

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