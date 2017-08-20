ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:06:16م
نص كلمة قائد الثورة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن
ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن.   في ما يلي نص الكلمة:
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
بدء حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصعدة
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة يحتفل بتخرج دفعة جديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس المعهد العالي للقضاء يوافق على منح الماجستير للدفعة 21
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعا له اليوم برئاسة وزير العدل رئيس المجلس القاضي احمد عبدالله عقبات.

جرى خلال الاجتماع مناقشة النتيجة العامة لطلاب قسم الدارسات التخصصية العليا للعام الدراسي 2016-2017م للدفعتين 21-22 البالغ عددهم 334 طالبا وطالبة، وأقر المجلس اعتماد النتيجة العامة للامتحانات المرفوعة إليه من عمادة المعهد.

ووافق المجلس على منح شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية للخريجين من طلاب المعهد الدفعة الـ21 والذين اجتازوا بنجاح مراحل الدراسة النظرية والعملية لسنوات الدراسة الثلاث .

كما ناقش المجلس مقررات المنهج الدراسي للعام 2017- 2018م المرفوع إليه من المجلس العلمي للمعهد، واقر المنهج.

واستعرض الاجتماع تقرير عمادة المعهد حول سير العمل وأنشطة المعهد العالي للقضاء خلال الفترة أبريل 2016م وحتى مارس 2017م.

وكان المجلس ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بصعدة
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة يحتفل بتخرج دفعة جديدة
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في بير باشا بتعز
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب
محافظ الحديدة يدشن حملة الإستجابة السريعة لمكافحة الكوليرا
إجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش مشاريع الخطط المرجعية لمؤسسة الثورة
الأرصاد ينبه المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان
مؤتمر صحفي لإعلان نتائج دراسة ميدانية حول وباء الكوليرا بأمانة العاصمة
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية قطابر
العدوان السعودي على اليمن
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مناطق متفرقة بمأرب
[20/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي بمديرية قطابر
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يدمر منزلا بمديرية مستبا في حجة
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل تدمير ممتلكات المواطنين
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by