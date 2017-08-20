الأرصاد ينبه المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان.



كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن بأخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج وعدم التعمق في السباحة.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن خراط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وبين المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية واحتمال امتدادها لتشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وأجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء وشبوة وحضرموت والمهرة.



وبحسب النشرة الجوية فإن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، وأجواء حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا على المناطق الصحراوية، فيما تكون حارة ورطبة وغائمة جزئيا على المناطق الساحلية وغائمة جزئيا على أرخبيل سقطرى.

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