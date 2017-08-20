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كسر زحف واسع للغزاة والمرتزقة ودك مواقعهم خلال الساعات الماضية
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً للغزاة السودانيين والمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقعهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف واسع للغزاة السودانيين والمرتزقة شمال صحراء ميدي بمشاركة طيران العدوان الحربي والأباتشي والاستطلاع ، أسفر عن مصرع وجرح أعداد كبيرة منهم .

 وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف المرتزقة شمال صحراء ميدي ، كما تم قنص ثلاثة من المرتزقة شمال الصحراء ، وقنص رابع في منطقة كرش بمحافظة لحج .

 ولفت المصدر إلى مصرع عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة في قرية الحوامي بمنطقة كرش في لحج ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون أثناء هجوم واسع نفذه الجيش واللجان على مواقعهم في الدار الغربي بمديرية مقبنة محافظة تعز .

 وفي تعز أيضاً استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة الغزو شرق معسكر الإمام بمديرية ذباب و جنوب مفرق موزع ، كما استهدفت تحصينات ومرابض مدفعية المرتزقة شرق يختل .

 وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان نفذت عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة في جبل راسان بتعز وأسفرت عن تدمير تحصيناتهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنام عتاد عسكري.  

 ودكت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعا لمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين بنجران ، كما تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف مدفعية على آليات ومرابض مدفعية الجيش السعودي في مرتفعات رجلاء.

وأشار المصدر إلى انفجار عبوة ناسفة بعدد من الجنود السعوديين في موقع شجع بنجران ، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين خلف مركز عوجبة، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في بوابة الموسم بجيزان.
سبأ
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