طيران العدوان يواصل تدمير ممتلكات المواطنين [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً واسعاً في ممتلكات المواطنين.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف سيارة محملة بخلايا نحل في مديرية حيران بمحافظة حجة، وشن وغارتين على مخيم و تسع غارات على مديرية ميدي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية باقم وسبع غارات مديريتي منبه وكتاف بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة حريب نهم في مديرية نهم.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مناطق الهاملي وشمال يختل بمديرية المخا و غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز.

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