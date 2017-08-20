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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 04:23:51م
نص كلمة قائد الثورة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن
ألقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة في اجتماع حكماء وعقلاء اليمن.   في ما يلي نص الكلمة:
زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
فرح يخوض سباقه الأخير في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى
يخوض البريطاني مو فرح غداً الاحد سباقه الأخير على المضمار في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى .
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  محلي
طيران العدوان يواصل تدمير ممتلكات المواطنين
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً تدميراً واسعاً في ممتلكات المواطنين.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف سيارة محملة بخلايا نحل في مديرية حيران بمحافظة حجة، وشن وغارتين على مخيم و تسع غارات على مديرية ميدي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية باقم وسبع غارات مديريتي منبه وكتاف بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة حريب نهم في مديرية نهم.

 وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مناطق الهاملي وشمال يختل بمديرية المخا و غارتين على  مديرية موزع بمحافظة تعز.
سبأ
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