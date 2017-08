Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires de l'agression [20/أغسطس/2017]

TAIZ, 20 Aout (SABA)- Un grand nombre de mercenaires ont été tués et d'autres blessés dans le mont de Basan au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaire ont exécuté une opération militaire contre les sites de mercenaires dans le Mont de Basan, faisant de mort et blessés parmi leurs rangs et causant la destruction de leur fortifications et la saisie de munitions et d'armes.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements et des sites de l'artillerie de l'agression dans la zone de Yakhtel et on a vu des flammes dans le lieu ciblé.



AM



SABA