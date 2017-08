Sharaf rencontre le Représentant résident du HCR au Yémen [20/أغسطس/2017]



SANA'A, 20 Aout (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf, s'est entretenu aujourd'hui avec, le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Yémen.



Au cours de la rencontre, des aspects de la coopération et de la coordination entre le ministère et le HCR concernant l'asile, les migrations et les personnes déplacées ont été discutés.



Lors de la rencontre, Sharaf a souligné l'importance de la coordination et de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et le Bureau du Haut commissariat dans toute les affaires de l'asile et l'immigration clandestine et de renforcer et d'élargir les tâches du HCR dans questions dans le dossier des personnes déplacées et augmenter la performance du HCR dans cet aspect particulier à la lumière des circonstances de l'agression et le siège complet imposé contre le Yémen et l'aggravation de l'Etat humain, résultant de la situation humanitaire des citoyens.

