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ضبط معمل لتصنيع الخمور بمديرية الحالي بالحديدة
[19/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة اليوم، معملا لتصنيع الخمور في أحد المنازل بشارع الخمسين في حي 7 يوليو.

وأوضح مدير البحث الجنائي بمركز شرطة 7 يوليو النقيب بلال الطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم خلال العملية ضبط أدوات وأجهزة التصنيع مع صاحب المعمل بالإضافة إلى كميات الخمور المصنعة والتي كانت معدة للبيع.

وأشار إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار خطة أمن المحافظة الهادفة إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من انتشارها.. مبينا أنه تم إحالة صاحب المعمل مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية

سبـأ
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