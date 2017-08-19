محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة تلتزم في إجتماع مشترك في البرلمان بصرف راتب قبل إجازة عيد الأضحى صنعاء - سبأ :

رأس الأخ يحيى على الراعي رئيس مجلس النواب مساء اليوم إجتماعا مشتركا ضم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونوابه وعدد من الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة المالية وأعضاء اللجان المعنية بزيارة السجون والسجناء وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.



ناقش الإجتماع الأوضاع الإقتصادية وجهود حكومة الإنقاذ الوطني في ضوء الإيضاح المقدم اليوم من رئيس الوزراء والمتضمن أهم المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والنقدية.



وفي الإجتماع أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشهم ضرورة الخروج بحلول عملية خاصة ما يتعلق بموضوع صرف المرتبات لمنتسبي الدفاع والأمن والمتقاعدين وكافة موظفي الجهاز الإداري في الدولة.



وقد التزمت الحكومة بصرف مرتب لمنتسبي الدفاع والأمن والمتقاعدين وكافة موظفي الجهاز الإداري في الدولة وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.



وفيما يتعلق بموضوع السجناء حث الإجتماع اللجان المكلفة والمعنية بموضوع السجون والسجناء إتخاذ الإجراءات اللازمة بإطلاق من لم تثبت إدانتهم وإحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء.



وقد حيا الإجتماع أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن وسيادته وامنه واستقراره.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ