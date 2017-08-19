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أحزاب اللقاء المشترك ترحب بخطاب السيد عبدالملك الحوثي
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

رحبت أحزاب اللقاء المشترك بالخطاب الوطني الصادق والمسئول لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي الذي ألقاه صباح اليوم أمام جمع غفير من عقلاء وحكماء اليمن.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العمل السياسي الوطني بحاجة للقيادة المسئولة التي تحافظ على تضحيات أبناء الشعب اليمني وقوافل الشهداء الذين قدموا في جبهات العزة والكرامة.

وأشارت إلى أن ذلك يعد مناسبة لدعوة كل القوى الوطنية لإعتبار الخطاب برنامج عمل للفترة القادمة كونه كفيل بمواجهة العدوان وتوحيد الصف الوطني ومواجهة الفساد وتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة وإفشال مخططات العدو ومؤامراته على صخرة الثورة المتجددة في القول والعمل.

وقال البيان " إننا في اللقاء المشترك إذ ندين محاولات البعض جر البلد إلى أتون فتنة داخلية وإعادة عجلته إلى الوراء بوسائل وأساليب باتت مكشوفة ومفضوحة وتخدم العدوان ومرتزقته بالدرجة الأولى، فإننا نؤكد أن اليمن لا يحتمل إستمرار المزايدات السياسية وأنه ينبغي العودة إلى منطق العقل والمسئولية قبل فوات الأوان".

وأضاف " نشد على أيدي رجال الجيش واللجان الشعبية الذين لقنوا العدو أقسى الدروس وندعوهم أن يرفعوا من وتيرة أدائهم في ظل تصعيد العدوان".

ودع البيان أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أعضاء أحزاب اللقاء المشترك بمختلف مواقعهم الحزبية إلى تأجيل كل الخطط والمشاريع السياسية المبرمجة وجعل الأولوية لرفد الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن الارض والعرض كواجب مقدس.

سبـأ
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