محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدراسة الميدانية لوباء الكوليرا صنعاء - سبأ :

تنظم جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الدراسة الميدانية العلمية حول وباء الكوليرا .



وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدارسة تم العمل بها تزامنا مع المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكولير بمديرية بني الحارث في يوليو الماضي الذي نظمته جمعية الرعاية الصحية بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة.



وأشار إلى أنه تم عمل دراسة بحثية ميدانية علمية بمديرية بني الحارث لكونها أكثر المديريات تفشيا بالوباء لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره وذلك بمشاركة 36 طبيبا وطبيبة متطوعين .. مبينا أنه تم عمل 12 فرقة شملت فرق الترصد والبحث والعلاجي والاستشاري والمختبريين وتحليل البيانات ورسم الخرائط وفحص الآبار والنظافة والكلورة والاشغال .



ولفت الوكيل العطاب إلى أنه تم عمل فحوصات مخبرية لعينات البراز للمرضى ومزارع بكتيرية وكذا فحص آبار ومصادر المياه في بني الحارث ورسم الخرائط .. مشيرا إلى أن الفِرق الطبية والاستشارية والمساعدة، استطاعت تحديدَ بؤرِ الوباء وكشف أسبابه.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ