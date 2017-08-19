[19/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :
فاز فريق الفقيد الشاهري على فريق الفاروق من إب بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الاحمر بذمار في ختام لقاءات دور نصف النهائي في بطولة فرق النخبة على كأس الشهداء بذمار.
تعادل الفريقان بستة أهداف لكل منهما في الوقت الأصلي للمباراة ليحتكما لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للاعبي الشاهري بتسجيلهم خمس ركلات مقابل أربع بعد صد حارس الشاهري النجم علي العامري لركلة أحمد الحاج.
بهذه النتيجة خطف فريق الشاهري بطاقة العبور للدور النهائي من البطولة ليواجه فريق المنصور في لقاء النهائي الخميس القادم
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