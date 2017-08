L'artillerie de l'armée bombarde des rassemblements de mercenaires à Mozaa [19/أغسطس/2017]





TAIZ, 19 Aout. (SABA) - L’armée et les comités populaires ont tiré des obus de l'artillerie en direction d'un rassemblement des mercenaires de l'agression saoudo-US au sud du Carrefour de Mozaa dans la province de Taïz.





Une source militaire a indiqué à (SABA) les forces de l’armée et les comités populaires ont infligé de lourdes pertes et des dégâts considérables aux rangs des mercenaires.











