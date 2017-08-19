قائد الثورة يؤكد على أهمية دور حكماء وعقلاء اليمن في الحفاظ على وحدة الصف الداخلي أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أهمية دور حكماء وعقلاء اليمن في التحرك للحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لكل من يحاول أن يبعد الشعب عن التصدي للعدوان أو إعاقة مؤسسات الدولة أو تعطيلها...