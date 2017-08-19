[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن لقطاع المعادن الدكتور يحيى الأعجم، ضم المعنيين في الإعلام والعلاقات العامة بوزارة النفط والهيئات والوحدات التابعة لها.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير الأداء الإعلامي بقطاع النفط والغاز والمعادن والصعوبات التي تواجهه خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بوضع آلية عمل مشتركة لتطوير مستوى الأداء وتوضيح كل ما يعتمل، وكذا كشف ما خلفه العدوان والحصار من خسائر وأضرار في هذا القطاع الذي يعد عصب الاقتصاد والمؤسسات الخدمية.
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