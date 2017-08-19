[19/أغسطس/2017]
بغداد – سبأ :
أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت عن مقتل 66 "إرهابياً" بينهم انتحاريون كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في مدينة الموصل بعد أكثر من شهر من استعادتها بالكامل من تنظيم (داعش)
وقالت الوزارة في بيان "إن قوات الجيش العراقي وبدعم من الطيران نفذت عملية استباقية في سلسلة جبال عطشانة شمال غرب الموصل وتمكنت من قتل 66 إرهابياً".
واضافت "أن الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وينوون القيام بعمليات إرهابية في الموصل" شمال العراق .
وأعلنت السلطات العراقية في العاشر من يوليو الماضي استعادة مدينة الموصل الواقعة على بعد (400 كم) شمال العاصمة بغداد، بالكامل من تنظيم (داعش).
سبأ