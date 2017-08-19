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وزير النقل: هيئة الطيران المدني تعمل بإستقلالية ومهنية وفقا للمعايير الدولية
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
أكد وزير النقل زكريا الشامي أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تعمل بإستقلالية تامة ومهنية عالية وفقا للمعايير الدولية والأنظمة الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي "الآيكاو".

وأوضح وزير النقل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هيئة الطيران المدني تنجز مهامها ومسؤولياتها بإستقلالية ومهنية عالية دون أي تدخل من أي طرف، وفقاً لقانون الطيران اليمني المتعارف عليه والمنظم لعملها بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي الآيكاو التي تعد إحدى منظمات الأمم المتحدة.

وقال" إن إدارة مطار صنعاء الدولي هي نفس الإدارة التي كانت ولا تزال تدير المطار منذ عام 2013م وأن موظفي المطار حكوميون رسميون، يتبعون الجمهورية اليمنية وينتسبون للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد".

وأضاف "إن هيئة الطيران المدني هيئة سيادية مستقلة تعمل تحت إشراف منظمة الآيكاو " .. مستغربا ما يطرحه البعض من حكومة هادي بالرياض, وإشتراطهم إسناد إدارة مطار صنعاء لموظفين عاملين في المطار قبل عام 2015م.

وطالب الوزير الشامي، الأمم المتحدة ومنظمة الآيكاو سرعة تمكين هيئة الطيران المدني من الإشراف على إدارة مطارات عدن والريان وسقطرى كون ذلك متعارف عليه إقليمياَ ودولياً.

وحمل الأمم المتحدة والإحتلال السعودي الإماراتي، المسنود أمريكياً وبريطانياً من مسؤولية إهدار كثير من الإستحقاقات الواقعة ضمن مهام الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وقال " إن الهيئة تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يتسبب في إهدار تلك الإستحقاقات أمام القضاء الدولي المختص ".. لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إستكمال إعداد ملف شامل عن الأعمال والتصرفات والإهدار الذي تتعرض له كل مرافق الهيئة والمطارات التي تقع تحت سلطة الإحتلال السعودي الإماراتي .

كما أكد أن إستمرار عملية المتابعة والرصد بما يكفل إستعادة هيئة الطيران المدني كافة مرافقها والمطارات التابعة لها.

سبأ
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