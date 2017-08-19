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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 07:56:44م
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أبناء مديرية سحار بصعدة يقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية
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أبناء مديرية سحار بصعدة يقدمون قافلة للجيش واللجان الشعبية
[19/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ :



قدم أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية إسناداً ودعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

جاء ذلك في وقفة إحتجاجية نظمها أبناء المديرية وسط مدينة صعدة بحضور محافظ صعدة محمد جابر عوض وعدد من الشخصيات الإجتماعية والعلماء .

واستنكر أبناء سحار جرائم العدوان السعودي الأمريكي .. مؤكدين إستعدادهم رفد جبهات الشرف والبطولة بقوافل الدعم والإسناد .

وأكدوا تضامنهم مع الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية .. داعيين التجار إلى الإمتناع عن جلب منتجات الأعداء بإعتبار ذلك خيانة لدماء الشهداء ودعماً للعدوان.

سبـأ
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