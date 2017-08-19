عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة الفنلندية : حادث الطعن في مدينة توركو كان هجوماً إرهابياً هلسنكي – سبأ :



أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم السبت ان حادث الطعن الذي وقع في مدينة توركو أمس الجمعة واسفر عن مقتل شخصين كان هجوماً إرهابياً.



ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الشرطة الفنلندية قولها أن المهاجم، الذي وصل إلى فنلندا العام الماضي، اختار استهداف النساء على ما يبدو.



من جانبها قالت وسائل الاعلام الفنلندية ان منفذ الهجوم كان طالباً للجوء رفض طلبه، لكن الشرطة رفضت التعليق مكتفية بالقول إنه كان "يخضع لإجراءات اللجوء".



بدوره قال رئيس الوزراء الفنلندي، يوها سيبيلا في مؤتمر صحفي إن هذا أول هجوم إرهابي تتعرض له فنلندا.



وتسبب الهجوم في مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في مدينة توركو جنوب غربي البلاد.



واتضح أن القتيلين من جنسية فنلندية، بينما تتضمن قائمة المصابين بريطانيين وسويديين وإيطاليين.



وكانت الشرطة قد أعلنت أمس الجمعة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم بعد أن أطلقت النار على ساقه.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ