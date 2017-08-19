عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عشرة اشخاص واصابة اخرين في حادث قطار في الهند نيودلهي - سبأ :

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 100 آخرون، اليوم إثرخروج قطار عن مساره، بالقرب من مدينة "ميزافارنابار" شمالي الهند.



ونقلت وكالة انباء (رويترز) عن مسؤول طبي القول إن قطارا خرج عن القضبان في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد يوم السبت مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.



وذكر تلفزيون (سي.ان.ان نيوز 18) إن عدد القتلى بلغ 20 في الحادث الذي وقع قرب بلدة مظفر نجار الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي العاصمة نيودلهي.



وقال المتحدث باسم قطاع السكك الحديدية أنيل ساكسينا إنه لا يستطيع تأكيد عدد القتلى والمصابين لكنه أوضح أن خمس عربات على الأقل من القطار خرجت عن القضبان.



وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من العربات التي انقلبت بفعل التصادم في حين كان أشخاص يفتشون عن الجرحى وسط حشد من المواطنين مع حلول الليل.



وأرسلت السلطات الوطنية فرق مواجهة الكوارث لتقديم المساعدات.



وقال ساكسينا "حشدنا كل مواردنا لتوفير عمليات إغاثة وإنقاذ بأفضل صورة ممكنة في هذا التوقيت".



وسجلت الهند رقما قياسيا في قتلى حوادث القطارات عام 2014 بلغ 27581 شخصا، وهي أحدث إحصائية سنوية متاحة، حيث لقي معظم هؤلاء حتفهم إما بالسقوط من قطارات أو عند خروج قطارات مسرعة عن مسارها.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ