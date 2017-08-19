محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء إمتحانات القبول بكلية المختبرات بجامعة 21 سبتمبر صنعاء - سبأ :

بدأت بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء اليوم إمتحانات القبول والمفاضلة للمتقدمين في كلية المختبرات.



وأوضح رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المتقدمين للدراسة في الكلية ألفين و348 طالبا وطالبة .. لافتا إلى الحرص على توسيع مجالات التخصص في الجامعة لتلبية رغبة الطلاب وإحتياجات المجتمع.



إلى ذلك ناقش إجتماع بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني أوضاع الموظفين بالجامعة .



وفي الإجتماع أكد الدكتور عبدالمغني أهمية دور الكادر الوظيفي بالجامعة في تسهيل عمل الجامعة وأنشطتها وتعزيز دورها في مختلف التخصصات .. لافتا إلى ما أثمرته منهجية التحسن التدريجي للوضع المعيشي للموظف، من نتائج مرضية للجميع مقارنة بالوضع الصعب الذي تمر به البلاد جراء العدوان.



وأكد الإجتماع أهمية الإنضباط في العمل وتعزيز الأداء وإستمرار نظام التعليم عن طريق المشكلة BPLكخيار أول في العملية التعليمية.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ