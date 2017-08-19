محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالمحويت المحويت - سبأ :

تبدأ غدا في عموم مديريات محافظة المحويت عملية صرف مستحقات حالات الرعاية الإجتماعية لـ 37 ألف و183 حالة.



وأوضح مدير عام صندوق الرعاية الإجتماعية بالمحافظة محمد أبو القاسم لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ) أن عملية صرف مستحقات الضمان الإجتماعي تأتي ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة المموَّل من البنك الدولي واليونيسيف للحالات المستهدفة بمبلغ 53 مليون و371 ألف ريال ولثلاثة أشهر كدفعة أولى.



وأشار إلى أن عملية الصرف ستتم عبر لجان ميدانية بمراكز المديريات للتحقق من الحالات المستفيدة بموجب بطائق الضمان الاجتماعي والبطاقة الشخصية، ومن ثم تحويله لإستلام مخصصه المالي من مراكز الصرافة في بنك الأمل.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ