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تواصل حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا في عموم المحافظات
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

تتواصل في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية حملة التوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا من منزل إلى منزل .

وأوضح مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان عبدالسلام سلام أن الفرق الميدانية تواصل عملها حسب ما خطط له بهدف رفع الوعي حول الأسباب التي تسهم في إنتشار الكوليرا وكيفية الوقاية منه وأهمية النظافة العامة.

وأشار إلى إستمرار التوعية بكيفية الوقاية من هذا الوباء في الأحياء والقرى ونشر الرسائل الإخبارية عبر وسائل الإعلام، فضلا عن إستمرار التوعية الإرشادية للخطباء والمرشدين والذي بلغ عدد من تم توعيتهم 179 ألف و18 خطيبا ومرشدا .

وثمن سلام دور المواطنين والمجالس المحلية في تسهيل مهام الفرق الميدانية وكذا وعي المواطنين في الإستماع لمحاضرات التوعية وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على أسرهم والمجتمع من الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا .

وأكد أهمية تحفيز المجتمع بتحمل مسؤوليته في ديمومة الإصحاح البيئي في محيطه من خلال الإسهام الطوعي بتنفيذ الأنشطة التي تضمن ذلك في القرى والأحياء .. لافتا إلى جهود وزارة الصحة التي تنفذها لمواجهة الكوليرا والحد من انتشاره.

يذكر أن الحملة ينفذها نحو 71 ألفاً من العاملين الصحيين والمعلمين والمتطوعين وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات والمكاتب التنفيذية، ويديرها فريق إداري في كل محافظة من الجهات المعنية في الصحة، المياه والبيئة، الأوقاف، الإعلام، التربية والتعليم، والسلطات المحلية.

كما يشارك ستة آلاف و660 خطيباً ومرشداً دينياً من كافة المديريات في جوانب التوعية وحشد الجهود الشعبية والمواطنين للإسهام في مكافحة الوباء والحفاظ على نظافة المديريات والأحياء والقرى.

سبـأ
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