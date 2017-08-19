محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد الرائد كمال نجيب مهدي في موكب جنائزي مهيب صنعاء - سبأ :

شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة الشهيد الرائد مهندس كمال نجيب محسن مهدي من منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية والذي استشهد أثناء أداء الواجب الوطني والديني في الدفاع عن الوطن وحماية السيادة ومواجهة جحافل العدوان والمرتزقة في جبهة عسير.



وخلال التشييع الذي جرى للشهيد بحضور قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد نجيب محسن مهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات وزملاء وأقارب الشهيد، أشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبالأدوار والمواقف البطولية التي أجترحها كالطود الشامخ إلى جانب زملائه في مواجهة جحافل العدوان والمرتزقة حيث تم تلقينهم دروسا قاسية حتى ارتقى إلى ربه شهيدا ونال ما كان يتمناه.



وأكد المشيعون أن جرائم العدوان لن تثني الشعب اليمني والقوات المسلحة عن مواصلة دورهم الوطني ورفد جبهات المواجهة بالرجال والعتاد .. مشيرين إلى أن قوافل الشهداء أثمرت وتثمر نصرا وعزة وكرامة .



كما أكدوا جاهزيتهم لرفد جبهات المواجهة مع العدوان والمعتدين وسيقدمون أرواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن وعزة وكرامة الشعب.



وقد جرى التشييع للشهيد ووريا جثمانه الثرى بعد الصلاة عليه في مسقط رأسه في بيت مهدي بمديرية أرحب محافظة صنعاء.



تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ