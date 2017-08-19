ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 06:25:43م
المجلس السياسي الأعلى يؤكد على تعزيز الجبهة الداخلية ويستهجن ما ورد في إحاطة ولد الشيخ
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس.
زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
غدا بصنعاء إنطلاق بطولة النخبة للتايكواندو
تنطلق غدا بصالة الرواد بنادي الأهلي بصنعاء منافسات بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، ينظمها الإتحاد العام للعبة .
آخر الأخبار:
تواصل حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا في عموم المحافظات
تشييع جثمان الشهيد الرائد كمال نجيب مهدي في موكب جنائزي مهيب
لقاء قبلي لأبناء السياني وذي السفال بإب دعما للجبهات
الزراعة تحذر زارعي البطاط والعنب من إصابة محاصيلهم باللفحة المتأخرة والبياض الزغبي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المجلس السياسي الأعلى يؤكد على تعزيز الجبهة الداخلية ويستهجن ما ورد في إحاطة ولد الشيخ
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس.

واطلع المجلس السياسي الأعلى على المستجدات العسكرية في مختلف الجبهات وجاهزية أبطال الجيش واللجان الشعبية لردع تحشيدات العدوان وتصعيده الميداني مؤخراً رغم دفعه الآلاف من مرتزقته في مختلف جبهات المواجهة في محاولة لإحراز أي انتصارات ميدانية.

وأشاد الإجتماع بما يسطره رجال الجيش واللجان الشعبية من بطولات في تصديهم ببسالة لمؤامرات العدو وإفشال مخططاته .. داعياً إلى رفد الجبهات بالرجال والمال.

واستعرض الإجتماع الجهود التي تبذل لتعزيز وحدة الصف والجبهة الداخلية .. مشيدا بدور الأحزاب والمكونات والقوى الوطنية في هذا الجانب ومشاركتها الفاعلة في تفويت الفرصة على العدو للنيل من وحدة القوى الوطنية وقدرتها في التصدي للعدوان ومقاومته.

واستهجن الإجتماع ما ورد في إحاطة ولد الشيخ أمام مجلس الأمن يوم أمس الجمعة .. مؤكدا أن تلك الإحاطة تضمنت كثير من التظليلات والمغالطات بهدف تسويق المخططات العدوانية ضد أبناء اليمن ومن قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات وتبريرها وتوفير غطاء دولي لجرائمها.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى إحاطة ولد الشيح أداة لتوظيف المعاناة الإنسانية لليمنيين جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر واستغلالها بما يخدم أهداف العدوان ومصالحه الضيقة.

كما استعرض الإجتماع مستوى إلتزام الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية بتقديم تقاريرها المطلوبة من المجلس السياسي الأعلى بخصوص تقييم الأداء خلال المرحلة الماضية.

وشدد بهذا الخصوص على الجهات التي لم تقدم تقاريرها سرعة رفعها ليتسنى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتفعيل أداء أجهزة ومؤسسات الدولة بالصورة اللازمة.

هذا وقد استعرض الإجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول إجتماعه واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تواصل حملة التوعية للوقاية ومكافحة الكوليرا في عموم المحافظات
تشييع جثمان الشهيد الرائد كمال نجيب مهدي في موكب جنائزي مهيب
لقاء قبلي لأبناء السياني وذي السفال بإب دعما للجبهات
الزراعة تحذر زارعي البطاط والعنب من إصابة محاصيلهم باللفحة المتأخرة والبياض الزغبي
الرئيس الصماد يستقبل فرسان المنتخب الوطني لإلتقاط الأوتاد (مصحح)
تدشين حملة مكافحة وباء الكوليرا من منزل لمنزل بصنعاء
إحياء ذكرى جريمة غولة عاصم بمديرية نهم بصنعاء
مصدر بشركة الغاز: دائرة صافر المسيطر عليها المرتزقة توقف تمويل محطات الشركة بعدد من المحافظات
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله بحضور الجانب الحكومي
وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
العدوان السعودي على اليمن
تشييع جثمان الشهيد الرائد كمال نجيب مهدي في موكب جنائزي مهيب
[19/أغسطس/2017]
لقاء قبلي لأبناء السياني وذي السفال بإب دعما للجبهات
[19/أغسطس/2017]
إحياء ذكرى جريمة غولة عاصم بمديرية نهم بصنعاء
[19/أغسطس/2017]
مصدر بشركة الغاز: دائرة صافر المسيطر عليها المرتزقة توقف تمويل محطات الشركة بعدد من المحافظات
[19/أغسطس/2017]
وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
[19/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by