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لقاء قبلي لأبناء السياني وذي السفال بإب دعما للجبهات
[19/أغسطس/2017] إب - سبأ :
 أكد أبناء مديريتي ذي السفال والسياني بمحافظة إب إستمرار النفير العام والنكف القبلي في مواجهة العدوان .


وفي اللقاء القبلي الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى .. أوضح وكيل محافظة إب علي النوعة أن اليمنيين يجسدون اليوم أروع ملاحم البطولة والتلاحم ووحدة الصف في مواجهة العدوان الغاشم.

وأشار إلى أن اليمنيين ماضون في طريق التحرر والعزة والكرامة ومواجهة قوى الإستكبار العالمي التي تشن عدوانا غاشما على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف .. داعيا أبناء اليمن إلى مزيد من الصمود والثبات في مواجهة العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية.

بدوره أشار وكيل المحافظة حارث المليكي في كلمة تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان إلى أن جرائم العدوان ومرتزقته التي يندى لها جبين الإنسانية تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد اليمنية .

وحيا صمود أبناء مديريتي ذي السفال والسياني وإصرارهم على رفد الجبهات ومواجهة العدوان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .

من جهته أكد عضو المجلس السياسي لأنصار الله ضيف الله الشامي، أن العدوان فشل في كسر إرادة اليمنيين ولن يجر من إعتداءه على الشعب اليمني سوى الهزيمة والخسران.

وأشار إلى أن خلف الشعب اليمني قيادة حكيمة تقوده نحو المجد والحرية والكرامة .. داعيا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة والحشد لمواجهة العدوان ومخططاته .

وقال " إن العدو ينشط في حين نشاط اليمنيين المواجهين له أكثر لقضيتهم العادلة ".. لافتا إلى أن ما يمارسه العدوان من إرهاب سواء من خلال الجرائم البشعة أو التدمير والحصار لن يوهن اليمنيين، بل يزيدهم إصرارا وعزيمة على المواجهة.

وأشاد الشامي بمستوى مشاركة أبناء السياني وذي السفال في اللقاء والنكف الحاشد الذي يعد رسالة كافية لقوى العدوان ومرتزقته بصمود الشعب اليمني وثباتهم وتماسكهم.

في حين حيا رئيس دائرة الشباب بالمؤتمر الشعبي العام فرع إب عبدالكريم السماوى الحشود المشاركة في اللقاء والنكف القبلي من مختلف المكونات السياسية .. داعيا الجميع إلى مزيد من التلاحم وتعزيز الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين بشق الصف الوطني.

وأكد بيان اللقاء والنكف القبلي الذي قرأه القاضي عبدالفتاح غلاب إستمرار أبناء مديريتي ذي السفال والسياني في رفد الجبهات بالمال والرجال والصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.

ودعا البيان المغرر بهم من قبل العدوان إلى العودة إلى الوطن والوقوف إلى جانب أبناء شعبهم في مواجهة صلف العدوان وغطرسته .. مؤكدا أن معركة اليمنيين اليوم مصيرية وسيبنى عليها مستقبل أبناء الشعب .

وقدمت في اللقاء الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية بالمديريتين، قصيدتان للشاعرين جميل الكامل وعلي العكيمي .

سبـأ
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