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الزراعة تحذر زارعي البطاط والعنب من إصابة محاصيلهم باللفحة المتأخرة والبياض الزغبي
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الزراعة تحذر زارعي البطاط والعنب من إصابة محاصيلهم باللفحة المتأخرة والبياض الزغبي
[19/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :
 حذرت وزارة الزراعة والري مزارعي العنب والبطاط في مناطق المرتفعات والقيعان والأودية من مخاطر استمرار الظروف المناخية نتيجة الأمطار الغزيرة وانخفاض درجة الحرارة أثناء الليل والتي تساعد على انتشار مرضي اللفحة المتأخرة على البطاط والبياضي الزغبي على العنب .


ودعت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات المزارعين إلى أخذ الاحتياطات المناسبة لذلك وإتباع الممارسات الزراعية الجيدة لحماية محاصيلهم من الإصابة بالفطريات والآفات النباتية .

وأوضح مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الظروف المناخية الحالية تشكل بيئة ملائمة لانتشار مرضي اللفحة المتأخرة على محصول البطاط وكذا مرض البياض الزعبي على محصول العنب .. مبينا أن الخطورة تكمن في استمرار الظروف المناخية نتيجة الأمطار الغزيرة خلال العشر الأيام القادمة وفقا لحالات الطقس المتوقعة بحسب المركز الوطني للأرصاد .

ودعا السياني مزارعي محصولي البطاط والعنب الى إتباع الممارسات الزراعية الجيدة للتقليل من خطر الإصابة بمثل تلك الأمراض، ومنها التوقف عن ري المحاصيل في ظل استمرار هطول الأمطار وكذا التصريف الجيد لمياه الأمطار من الحقول الزراعية ، والعمل على وقاية تلك المحاصيل من الفطريات من خلال تنفيذ رش وقائي للنبات باستخدام المبيدات الوقائية ومنها مركبات النحاس .

وأشار الى أن انتشار مثل تلك الأمراض يؤثر سلبيا على إنتاجية وجودة محصولي البطاط والعنب، الأمر الذي يجعل المزارعين عرضة لتكبد خسائر اقتصادية في تكاليف الإنتاج،كون تلك الأمراض من مجموعة الفطريات البيضية التي لها ظروف مناخية معينة تؤدي الى انتشار الأمراض النباتية بشكل وبائي، حيث تتمثل تلك الظروف في غزارة الأمطار وارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة أثناء الليل واستمرار الغيوم التي تحجب أشعة الشمس لفترات طويلة .

يشار الى أن العنب والبطاط من المحاصيل الزراعية التي تمتاز بزراعتها العديد من المناطق والأودية والقيعان الزراعية في اليمن وتسهم في توفير الأمن الغذائي .

سبـأ
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