محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة مكافحة وباء الكوليرا من منزل لمنزل بصنعاء صنعاء - سبأ :

دُشنت بمحافظة صنعاء اليوم حملة مكافحة الكوليرا من منزل لمنزل، تنظمها الهيئة العامة لمشاريع مياة الريف بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياة الريف المهندس فواز قيران اشار وكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي الى اهمية الحملة في القضاء على الوباء.. حاثا الفرق الميدانية على ضرورة إنجاح الحملة.



وأشار الى اهمية الدور الذي يقومون به سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. داعيا قيادات السلطة المحلية والمجتمع المحلي للتعاون مع الفرق الميدانية.. مشيدا بدور اليونسيف في تمويل هذه الحملة.



فيما أكد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة المهندس عبدالخالق شرهان أن عدد الذين سيقومون بتنفيذ الحملة على مدى 60 يوم 84 متطوعا موزعين على 42 فرقة ميدانية في كافة المديريات ويستهدفون 88 الف و 200 منزل .



واوضح أن الفرق الميدانية للاستجابة السريعة ستعمل وفقاً لبلاغات الرصد الوبائي كما ستقوم الحملة بخدمات كلورة المياه والتوعية الاجتماعية بكيفية الوقاية من الوباء وتوزيع حقائب نظافة.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ