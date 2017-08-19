محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحياء ذكرى جريمة غولة عاصم بمديرية نهم بصنعاء صنعاء - سبأ :

أقيم بمحافظة صنعاء اليوم حفل بمناسبة الذكرى الأولى لجريمة غولة عاصم بمديرية نهم والتي استهدفت منزل الشيخ الشهيد محسن محمد عاصم.



وفي الإحتفال الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وعضو مجلس الشورى عبدالله مجيديع وعدد من وكلاء المحافظة .. أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان أن إحياء الذكرى الأولى لإستهداف غولة عاصم ومنزل الشيخ محسن عاصم وأولاده يأتي في إطار سلسلة الجرائم التي إرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.



وأشاد بمواقف قبائل نهم وما قدموه من تضحيات في مواجهة الغزاة والمرتزقة والدفاع عن الوطن وكرامة وعزة أبناءه .



من جانبه أشار وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان إلى أن إستهداف منزل الشيخ محسن عاصم، يعد إستهداف لأحد رموز الوطن وما قدمه من تضحيات في سبيل دحر الغزاة والمعتدين .



ودعا إلى تعزيز الإصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية والتحرك لجبهات الشرف والبطولة لمواجهة العدوان.



فيما ألقيت كلمات من وكيل المحافظة شائف محسن عاصم وأسرة الشهداء التي ألقاها جميل محسن عاصم وعن المنظمات المجتمع المحلي عبدالرحمن الحملي وعادل طاووس .. أكدت أن إستهداف منزل الشيخ عاصم الذي راح ضحيته 11 شهيدا من أبناءه وأحفاده وأكثر من 20 جريحا من الأطفال والنساء، يؤكد حقد تحالف العدوان على الشخصيات الإجتماعية التي بذلت التضحيات وكل غالي ونفس في مواجهة العدوان.



وأشادت الكلمات بمناقب الشهيد الذي كان عنوانا للخير والكرم ودوره في الدفاع عن الوطن في ميادين الشرف والبطولة.



تخلل الإحتفال عرض وثائقي عن جريمة قصف منزل الشهيد محسن عاصم وإستهدافه وأسرته من الأطفال والنساء، وكذا قصيدتان للشاعر عباد أبو حاتم والشاعر حاشد الشليف.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ