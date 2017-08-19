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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 06:25:43م
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  رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على سوانزي سيتي بثلاثية متأخرة
[19/أغسطس/2017]
لندن - سبأ :

واصل مانشستر يونايتد عروضة القوية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على سوانزي سيتي بفضل ثلاثة أهداف متأخرة باستاد ليبرتي اليوم .

وهي نفس النتيجة التي فاز بها يونايتد على وست هام يونايتد في افتتاح الدوري بعدما أحرز روميلو لوكاكو وبول بوجبا والبديل انطوني مارسيال ثلاثة أهداف في أربع دقائق بعدما افتتح ايريك

بيلي التسجيل في الشوط الأول وهو هدفه الأول مع الفريق.

وبدأ لوكاكو الثلاثية المتأخرة في الدقيقة 80 وهو هدفه الثالث في مباراتين قبل أن يتقدم بوجبا للأمام ويهز شباك اوكاش فابيانسكي ويختتم مارسيال الأهداف.

ولم يهدد سوانزي مرمى منافسه رغم المساندة الكبيرة من جماهيره في ظل رحيل جيلفي سيجوردسون وغياب فرناندو يورينتي بسبب الإصابة ولم يستطع صاحب الأرض مجاراة سرعة وقوة لاعبي يونايتد.

سبـأ
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