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وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
[19/أغسطس/2017]
عمران - سبأ :

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران وفرع نقابة المهن التعليمية والتربوية اليوم وقفة إحتجاجية بمناسبة الذكرى الثانية لإستهداف العدوان مكتب التربية بالمحافظة وراح ضحيته 18 من القيادات التربوية بينهم أطفال.

وفي الوقفة جدد أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس التأكيد أن جرائم ومخططات العدوان منذ أكثر من عامين لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا إصرارا وعزيمة وصمودا في مواجهته والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وأشار إلى أن مجزرة إستهداف التربويين بمقر عملهم وهم يؤدون واجبهم في التحضير للإمتحانات، لم تكن الأولى بل سبقها ولحقها كثير من الجرائم التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بإستهدافه للأسواق والإحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أمين عام محلي عمران أن جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم ولن ينساها أبناء الشعب اليمني وسيقتص من المجرمين عاجلا أو آجلا.

فيما استنكرت كلمات لممثلي نقابة المهن التعليمية والتربوية الجرائم التي إرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني ومنها جريمة القيادات التربوية والتي تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.

عقب ذلك تم تكريم أبناء وأسر وأهالي الشهداء تقديرا للظروف المعيشية التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار .

تخلل التكريم بحضور مدير مكتب التربية أحمد الشهاري ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير مكتب المحافظ فؤاد العزي كلمات وقصائد شعرية.

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