عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تعلن عن مشروع سكة حديدية مع تايلاند بطول 253 كيلومتراً بانكوك – سبأ :

أعلنت الصين اليوم السبت توقيع عقدين مع تايلاند للمرحلة الأولى لمشروع السكة الحديدية التايلاندي - الصيني بطول 253 كيلومتراً في شهر سبتمبر لبدء القطاع الأول لأعمال البناء في شهر أكتوبر القادم.



وذكرت السفارة الصينية في بانكوك في البيان لها أن البلدين اختتما المفاوضات حول عقد التصميم فى المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديدية التايلاندي - الصيني .



واضاف البيان ان البلدين اتفقا على السعر في العقد الإشرافي خلال الاجتماع الـ20 للجنة المشتركة لشركة السكك الحديدية بين تايلاند والصين.



وأكد "ان المشروع حقق تقدماً مهماً بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء التايلاندي والهيئة التشريعية الوطنية التايلاندية".



واستطرد البيان قائلاً إن الجانبين بحاجة إلى تسريع عملهما من اجل تمكين الطرفين من توقيع العقدين في شهر سبتمبر للبدء في أعمال بناء القطاع الأول في شهر اكتوبر.



واوضح بيان السفارة ان بناء المرحلة الأولى أو السكة الحديدية البالغ طولها 253 كيلومتراً سيبدأ من بانكوك إلى ناخون راتشاسيما بشكل تدريجي من القطاع الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتر والقطاع الثاني الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا والقطاع الثالث الذي يبلغ 119 كيلومترا واخيرا القطاع الرابع الذي يبلغ طوله 119 كيلومتراً.



واشار الى ان مد مشروع السكة الحديدية يبدأ ايضاً من ناخون راتشاسيما إلى نونغ خاي على الحدود بين تايلاند ولاوس، التي تسمى بالمرحلة الثانية.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ