رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرح يخوض سباقه الأخير في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى لندن – سبأ :



يخوض البريطاني مو فرح غداً الاحد سباقه الأخير على المضمار في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى .



ويأمل فرح في تقديم أداء أفضل من نهائي سباق 5 آلاف متر ضمن بطولة العالم التي اختتمت في لندن الأسبوع الماضي.



ويشارك البريطاني البالغ من العمر 34 عاماً، في سباق 3 آلاف متر وذلك بعد أسبوع على نهاية بطولة العالم التي احتفظ فيها بلقبه في سباق 10 آلاف متر، الا أنه اكتفى بالفضية في سباق 5 آلاف متر.



وكانت هذه الخسارة الأولى لفرح منذ سباق 10 آلاف م في مدينة دايغو الكورية الجنوبية عام 2011م.



وتمكن البريطاني خلال الأعوام الماضية من كسر الهيمنة الأثيوبية والكينية على سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر محرزاً الذهب في بطولتي العالم 2013 و2015م، ودورتي الألعاب الأولمبية لندن 2012م وريو دي جانيرو 2016م.



وستكون المشاركة في لقاء برمنغهام الأخيرة لفرح على مضمار بريطاني، فيما ينتظر أن يودع المضمار بشكل كامل في لقاء مدينة زوريخ السويسرية في إطار الدوري الماسي الأسبوع المقبل.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ