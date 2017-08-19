[19/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :
اختتم فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة اليوم البرنامج التوعوي الخاص بمخاطر الزواج المبكر بمديرية الزيدية، ضمن مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي.
واشتمل البرنامج الذي استهدف في أسبوع بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، مديريات الجراحي، بيت الفقية، المنصورية، باجل، المراوعة، القناوص والزيدية على عمل مسرحي توعوي بعنوان ''حلم براءة '' يوضح مخاطر الزواج المبكر.
وأوضحت المسئولة الإعلامية للمشروع إيمان المطري أن البرنامج جاء ضمن نشاط المسرح التشاركي الذي يدخل ضمن أنشطة المشروع كدعم نفسي للمجتمع وتوعيته بمخاطر الزواج المبكر وأضراره على الصغيرات والمجتمع وخاصة في المجتمعات الريفية الفقيرة.
حضر الإختتام مدير عام مديرية الزيدية عبدالرحمن المنصب ومدير التربية بالمديرية وعدد من المواطنين المستهدفين من قبل المشروع.
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