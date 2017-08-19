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ورشة تعريفية بمشروع تقديم المساعدات المنقذة للحياة بصنعاء
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



بدأت بصنعاء اليوم ورشة تعريفية لمشروع تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة للأسر الأشد ضعفا بمديريتي مناخة وصعفان، ينظمها إتحاد نساء اليمن بالمحافظة بتمويل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا".

تهدف الورشة في ثلاثة أيام التعريف بالمشروع وأهدافه وعدد المستهدفين والنطاق الجغرافي.

وفي الورشة أشاد وكيل المحافظة فارس الكهالي بجهود القائمين على المشروع .. حاثا على ضرورة التركيز في عملية المسح والحرص على إستفادة الأسر الأشد ضعفا وفقرا.

وأشار إلى أهمية إنجاح العمل الإنساني وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء الأحداث الراهنة .. مثمنا جهود الأوتشا في تخفيف معاناة المتضررين.

بدورها أشارت رئيسة إتحاد نساء اليمن فتحية عبدالله إلى أن المشروع يهدف لتقديم المساعدات للأسر الأشد ضعفا .. مستعرضة مشاريع الإتحاد المركزية وفروعه بهدف رفع المستوى المعيشي من خلال وضع المشاريع المدرة للدخل.

وأوضحت أن المشروع سيتم تنفيذه في مناخه بالشراكة مع فرع الإتحاد بالمحافظة وفي صعفان بالتنسيق مع الأسر المميزة .. لافتة إلى الحرص على تقديم العون للنازحين والنساء الحوامل والأطفال والمسنين ودوي الإعاقة وغيرهم من المرضى.

فيما ذكرت رئيسة إتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله ومدير المشروع سوسن الشدادي أن الورشة ستناقش أنشطة المشروع ومهام الموظفين والهيكل التنظيمي لفريق العمل وعلاقتهم بإدارة المشروع على المستوى المركزي والفروع.

وثمنتا دور قيادة المحافظة في تسهيل مهام الاتحاد والتفاعل لإنجاح المشروع بتسهيل كافة الصعاب.

حضر الورشة مدراء مديريتي مناخة أحمد جمعان وصعفان منير الكبسي وبني حشيش محمد القاضي وخبير البرنامج الدكتور مسعد ناجي.

سبـأ
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