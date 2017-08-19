[19/أغسطس/2017]
البيضاء - سبأ :
بدأت بمديرية ولدربيع بمحافظة البيضاء اليوم دورة تدريبية في مجال الاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية الحاد والوخيم والمتوسط ينظمها مكتب الصحة العامة بدعم من منظمة اليونيسيف .
تهدف الدورة التي تستمر أسبوع بمشاركة 48 من متطوعات صحة المجتمع بمديرية ولدربيع تزويد المشاركات بمعارف ومهارات حول طرق اكتشاف حالات سوء التغذية وأساليب معالجتها.
وأشار مدير عام مديرية ولدربيع محمد احمد العيدروس إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتزويد المتدربات مهارات ومعلومات لتطبيقها في المجتمع المحلي .. لافتا إلى أهمية استشعار المسؤولية المجتمعية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع.
فيما أشار نائب مدير مكتب الصحة العامة لشؤون مديريات رداع الدكتور محمد علي الحبسي إلى أهمية الدورة تعزيز قدرات المشاركات في معرفة أمراض سوء التغذية وطرق معالجتها.
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