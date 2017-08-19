الرئيس الصماد يستقبل فرسان المنتخب الوطني لإلتقاد الأوتاد استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، فرسان المنتخب الوطني لإلتقاط الأوتاد الذي توج بذهبيات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم وال زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق. ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. غدا بصنعاء إنطلاق بطولة النخبة للتايكواندو تنطلق غدا بصالة الرواد بنادي الأهلي بصنعاء منافسات بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، ينظمها الإتحاد العام للعبة .