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نساء اليمن بالحديدة يختتم برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر
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اختتام برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر بالحديدة
[19/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

اختتم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة بمديرية الزيدية البرنامج التوعوي الخاص بمخاطر الزواج المبكر ضمن مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي .

اشتمل البرنامج الذي استهدف في أسبوع بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، مديريات" الجراحي، بيت الفقية، المنصورية، باجل، المراوعة ، القناوص والزيدية" على عمل مسرحي توعوي بعنوان ''حلم براءة '' يوضح مخاطر الزواج المبكر.

وقدم البرنامج شرحا وافيا عن كيفية زواج الصغيرات وسلبياته وعدم تحقيق احلامهن والدور الذي يجب ان يقوم به المجتمع لتجنب ذلك.

وأوضحت المسئولة الإعلامية للمشروع إيمان المطري أن تنفيذ البرنامج جاء ضمن نشاط المسرح التشاركي الذي يدخل في إطار أنشطة المشروع كدعم نفسي للمجتمع وتوعيته بمخاطر الزواج المبكر وأضراره على الصغيرات و المجتمع خصوصا في المجتمعات الريفية الفقيرة.

حضر الاختتام مدير عام مديرية الزيدية عبدالرحمن المنصب و مدير التربية بالمديرية وعدد من المواطنين المستهدفين من قبل المشروع .

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